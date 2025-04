Non ce l’ha fatta Vincenzo Garzillo, il giovane di appena 21 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto cinque giorni fa lungo l’Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo autostradale di Eboli. Il ragazzo è deceduto all’alba di oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove era stato ricoverato in condizioni critiche e con prognosi riservata fin dal momento del ricovero.

Lo schianto: fatale l’impatto con un camion

Secondo le prime ricostruzioni, Vincenzo era alla guida di una Hyundai i10 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo finendo violentemente contro un camion. L’impatto è stato talmente forte da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’auto, nella quale era rimasto incastrato.

Comunità sotto shock

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Eboli, dove il giovane era molto conosciuto e amato. Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto nei confronti della famiglia Garzillo.

Indagini in corso

Le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente mortale. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati della videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze per determinare eventuali responsabilità.