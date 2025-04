Classe 2011, Antonia Di Prisco ha già talento da vendere. La profondità delle sue parole depista sui suoi anni. L’ amore che difende con i suoi versi l’ha portata a vincere il concorso scolastico ORA BASTA, un concorso bandito dall’ ISIS Einaudi-Giordano di San Giuseppe Vesuviano, nato per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sulla drammatica piaga dei femminicidi. Antonia, non solo fa suoi gli insegnamenti impartiti dagli insegnamenti ma mette nero su bianco una battaglia poetica per sensibilizzare, a sua volta, chi leggerà i suoi versi.

Di seguito la poesia vincitrice

Spezzare il silenzio

Urla mute tra le pareti,

lividi nascosti sotto sorrisi forzati.

Occhi spenti, mani tremanti,

un’ombra di sé, passi fragili.

L’amore non ha pugni né catene,

non toglie il respiro, non lascia ferite.

Non è gelo che spegne il cuore,

né promesse svanite nel dolore.

Sono stanca di silenzi imposti,

di scuse, di giorni sepolti.

Di notti fredde, di lacrime amare,

di chi mi dice di non disturbare.

Ma oggi mi alzo, oggi parlo,

oggi spezzo quel filo sottile,

oggi il mio nome lo urlo al vento:

Io esisto, io vivo, io brillo, io sento.

ANTONIA DI PRISCO