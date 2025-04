Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità nel centro di Napoli. Nel corso di una serie di controlli straordinari nella zona di Porta Capuana e nelle aree limitrofe, i Carabinieri della Compagnia Stella e del Reggimento Campania hanno scoperto un laboratorio abusivo per la produzione di merce contraffatta, situato in un appartamento del quartiere Forcella.

Scoperto un laboratorio del falso

All’interno dell’abitazione, trasformata in una vera e propria “fabbrica del falso”, i militari hanno sequestrato numerose attrezzature per la falsificazione: stampanti, cliché, accessori moda contraffatti e certificati falsi. L’operazione ha portato all’arresto di un 40enne di origini senegalesi, che ha tentato di opporsi con violenza alla perquisizione, nel disperato tentativo di impedire l’accesso ai locali.

Tentativo di corruzione ai militari

Secondo quanto riportato in una nota dell’Arma, l’uomo avrebbe anche cercato di corrompere i Carabinieri, offrendo denaro per far “chiudere un occhio” sull’attività illecita. Il tentativo è stato immediatamente respinto, e il 40enne è stato arrestato e portato in carcere con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, produzione di merce contraffatta e tentata corruzione.

Altri arresti e denunce durante i controlli

Durante lo stesso servizio, èanche arrestato un secondo soggetto, destinatario di un ordine di carcerazione: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare una pena per reati contro il patrimonio.

Nel bilancio complessivo dell’operazione:

2 parcheggiatori abusivi sono denunciati per attività illecita reiterata;

80 persone e 30 veicoli controllati;

12 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada;

sequestrato un motociclo privo dei requisiti per la circolazione.