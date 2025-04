Una serata di festa si è trasformata in un nuovo arresto per un 60enne di Cimitile, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri all’interno di un bar, mentre sorseggiava una bevanda alcolica, violando così le restrizioni imposte dalla misura cautelare.

La vicenda ha dell’incredibile: nel primo controllo effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile di Nola, tutto era risultato regolare. Il 60enne era stato trovato regolarmente in casa, come previsto dalla misura restrittiva.

Tradito dalla sua bicicletta

Ma poco più di un’ora dopo, gli stessi militari hanno notato qualcosa di familiare: la bicicletta dell’uomo era parcheggiata fuori da un bar del paese. Insospettiti, sono entrati nel locale e hanno trovato il 60enne al bancone, intento a bere. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha candidamente dichiarato: “Era festa, volevo solo bere qualcosa.”

Nuovo arresto e ritorno ai domiciliari

La giustificazione non è bastata. Per il 60enne sono scattate di nuovo le manette per evasione dagli arresti domiciliari. Al momento è stato riaccompagnato a casa, in attesa del giudizio da parte dell’autorità giudiziaria.