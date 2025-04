Un pregiudicato è stato arrestato a Eboli dopo essere evaso cinque volte dai domiciliari e aver importunato i fedeli in chiesa. Gli episodi, che si sono verificati nelle scorse settimane, hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Il malvivente, già agli arresti domiciliari, non ha rispettato le misure imposte dalla giustizia e si è recato più volte in chiesa, dove ha disturbato i fedeli. Durante una di queste incursioni, ha anche aggredito gli agenti della polizia municipale intervenuti per fermarlo, con il supporto dei carabinieri. Il pregiudicato era noto per il suo comportamento aggressivo anche verso i passanti, ai quali chiedeva insistentemente denaro, creando disagio nella comunità.

Nonostante gli interventi precedenti e le reiterate violazioni, il malvivente era stato nuovamente condotto ai domiciliari. Tuttavia, dopo l’ennesimo episodio di violenza e molestia, le autorità hanno deciso di adottare un provvedimento restrittivo più severo.

Il trasferimento in carcere è stato effettuato nelle scorse ore, e il pregiudicato è stato trasferito al carcere di Salerno, dove dovrà scontare la sua pena per le continue violazioni delle norme legali e l’aggressione alle forze dell’ordine.