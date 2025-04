Voleva la casa libera per passare la serata con gli amici, ma al rifiuto della madre di andarsene, ha reagito con violenza.Arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce un giovane di 23 anni di Orta di Atella, in provincia di Caserta.

L’episodio si è consumato nell’abitazione condivisa con la madre, una 43enne che si è rivolta in lacrime ai carabinieri, raccontando quanto accaduto. Secondo la ricostruzione dei militari, il ragazzo avrebbe prima imposto alla madre e alla sorella di uscire, poi, al loro rifiuto, avrebbe dato in escandescenze, distruggendo oggetti in casa, minacciando la donna e colpendola con uno schiaffo al volto e un colpo con un tegame da cucina alla gamba.

Nemmeno l’allontanamento della vittima ha calmato il giovane: mentre la donna si trovava in caserma per formalizzare la denuncia, continuavano ad arrivarle messaggi con minacce di morte. La 43enne ha poi riferito ai carabinieri che non era la prima volta che subiva episodi simili, già in passato si erano verificati comportamenti violenti per futili motivi.

Il ragazzo è trovato ancora in agitazione quando i militari sono giunti a casa per arrestarlo. Dopo l’intervento, è trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La madre è indirizzata a un centro antiviolenza.