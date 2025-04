Una notte di sangue sulle strade del Barese. Un giovane di soli 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra Turi e Casamassima, in provincia di Bari. Il ragazzo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’auto si è ribaltata e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Soccorsi inutili, sul posto 118 e Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. I tentativi di soccorso si sono rivelati purtroppo inutili: il giovane è morto sul colpo.

Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Altro incidente mortale nel Barese: muore uomo di 64 anni

Sempre nella stessa notte, un altro incidente mortale ha scosso la provincia di Bari. Lungo la strada provinciale tra Corato e Bisceglie, un uomo di 64 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale. Anche in questo caso, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.