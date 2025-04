Straordinaria giornata di partecipazione civica, questa mattina a Ercolano, per la Marcia della Legalità. Migliaia di studenti, provenienti da tutte le scuole cittadine, hanno sfilato per le strade insieme ad associazioni, istituzioni e parrocchie, ma soprattutto con tantissimi genitori, che hanno voluto essere accanto ai propri figli per lanciare un messaggio chiaro: “la lotta all’illegalità parte dalla famiglia, dal dialogo e dall’educazione ai valori della giustizia e della convivenza civile”. Un lungo corteo è partito da Piazza Pugliano, attraversando la città fino al Parco del Miglio d’Oro, passando per quei luoghi che un tempo erano roccaforti della criminalità organizzata.

“Ancora una volta, Ercolano ha mostrato il suo volto migliore”, ha dichiarato il sindaco, Ciro Buonajuto “ancora una volta le nostre strade si sono riempite per dire forte e chiaro NO all’illegalità e alla criminalità. Abbiamo vissuto anni difficili, in cui racket e armi la facevano da padroni, ma oggi abbiamo una città diversa. Quei criminali sono stati arrestati e dove prima si spacciava morte ora ci sono ragazzini e ragazzine pronti a scrivere un nuovo capitolo, fatto di sogni e speranze da realizzare nel proprio territorio, senza la necessità di emigrare altrove.”

La Marcia della Legalità è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Giulio Rodinò, diretto da Velio Scarano, e coordinata dalla promotrice Eva Gable, che da 30 anni guida con passione e determinazione questo importante progetto di educazione alla legalità.