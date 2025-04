Era già agli arresti domiciliari e colpito da un divieto di avvicinamento alla vittima, ma questo non ha fermato un uomo – di cui non sono state rese note le generalità – dal seguire nuovamente la donna che lo aveva denunciato. I fatti sono avvenuti ieri mattina in piazza Medaglie d’Oro, nel cuore del Vomero.

Segnalazione della vittima e pronto intervento della polizia

La donna, mentre si recava sul luogo di lavoro, ha notato la presenza dell’uomo che, come in episodi precedenti, la stava pedinando. Prontamente ha allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente.

Mentre la vittima stava parlando con gli agenti, l’uomo si è nuovamente avvicinato, infrangendo ancora una volta il divieto di avvicinamento. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo sul posto e ad arrestarlo.

Violati gli arresti domiciliari

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo era anche sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ulteriore aggravante che ha portato al suo arresto immediato. La sua condotta ha evidenziato una palese violazione delle misure restrittive disposte dall’autorità giudiziaria.