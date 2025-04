Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire reati nelle aree di Castellammare, Gragnano e Santa Maria la Carità.

Durante l’operazione, che ha visto impegnati numerosi militari su più fronti, si sono registrati diversi interventi di rilievo. In particolare, un uomo di 36 anni è arrestato a Santa Maria la Carità dopo aver aggredito i titolari di un bar e successivamente aver opposto resistenza ai carabinieri giunti sul posto. L’uomo, una volta immobilizzato, è affidato alle cure dei sanitari del 118 e poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Nel corso dello stesso servizio, un giovane di 20 anni è denunciato per il possesso di un coltello, mentre una donna è deferita all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Analoga denuncia è formulata nei confronti di un 50enne, sorpreso dopo essersi impossessato indebitamente di una bicicletta elettrica.

A Gragnano, inoltre, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di hashish, occultata con cura all’interno di pacchetti di sigarette nascosti nelle fioriere pubbliche. Questo elemento ha fatto scattare ulteriori verifiche nell’area, al fine di accertare eventuali collegamenti con attività di spaccio.