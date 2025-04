Edenlandia, lo storico parco divertimenti di Fuorigrotta, riapre ufficialmente con tutte le sue sedici attrazioni. Dopo il via libera della Commissione prefettizia, è arrivata anche la licenza definitiva da parte del Comune di Napoli, segnando così la conclusione della vicenda che aveva temporaneamente limitato le attività del parco.

Le attrazioni tornano operative

La notizia è stata comunicata da Gianluca Vorzillo, CEO di Tanit, socio unico di New Edenlandia S.p.A.. Già dal 21 marzo scorso il parco aveva riavviato le attività, ma con l’accesso consentito solo ad alcune delle giostre storiche. A partire da oggi, invece, saranno nuovamente fruibili tutte le sedici attrazioni, ad eccezione di Dumbo e del Maniero, attualmente interessati da interventi di manutenzione ordinaria ed estetica.

Ingresso gratuito e promozioni speciali

Il parco riapre le porte a grandi e piccini, mantenendo l’ingresso gratuito. Inoltre, per celebrare la riapertura completa, Edenlandia ha attivato una serie di promozioni speciali, valide a partire da oggi e fino al 4 maggio. Si tratta di un’opportunità pensata per incentivare il ritorno delle famiglie e dei visitatori, in vista anche del ponte del primo maggio.

Una nuova fase per il parco storico di Napoli

Con questa riapertura completa, Edenlandia entra in una nuova fase operativa, dopo un periodo di incertezze legate a permessi e autorizzazioni. Il parco, punto di riferimento per l’intrattenimento a Napoli sin dagli anni Sessanta, conferma così la sua centralità nel panorama del tempo libero cittadino.