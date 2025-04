La Città Metropolitana di Napoli ha compiuto un importante passo avanti nel processo di transizione ecologica del trasporto pubblico locale. Sono stati assegnati, in comodato d’uso gratuito, 25 nuovi autobus ecologici alle aziende di trasporto del territorio, per un valore complessivo di oltre 9,5 milioni di euro, a cui si aggiungono quasi 3 milioni di euro per infrastrutture di ricarica, come i pantografi destinati ai bus elettrici.

Un piano strategico fino al 2033 per una mobilità green

Questo intervento rappresenta solo l’inizio di un ambizioso programma di rinnovamento della flotta, previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), che si protrarrà fino al 2033, con un finanziamento complessivo di quasi 97 milioni di euro.

“La sostenibilità ambientale è una priorità assoluta per la nostra amministrazione”

– ha dichiarato il vicesindaco Giuseppe Cirillo durante la cerimonia a Palazzo Matteotti.

L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti e offrire un servizio più moderno ed efficiente ai cittadini dell’intera area metropolitana.

Aziende beneficiarie e assegnazione dei nuovi mezzi

I nuovi mezzi sono stati assegnati a cinque aziende di trasporto:

ANM Spa – Azienda Napoletana Mobilità

Viaggi Lucio srl

Eredi d’Apice Sas

Beneduce Agostino & C. snc

Autoservizi Universal srl

L’assegnazione ha seguito criteri ambientali rigorosi, favorendo la sostituzione dei mezzi più vetusti (Euro 2, Euro 3, Euro 4) con veicoli Euro 6 più efficienti e meno inquinanti.

Tipologia degli autobus e aree servite

La nuova flotta è composta da:

4 autobus extraurbani diesel Euro 6 – €1.088.796,32

4 autobus extraurbani a metano CNG Euro 6 – €1.375.257,20

12 autobus suburbani a metano CNG Euro 6 – €4.175.913,60

5 autobus elettrici Euro 6 – €2.890.289,80

I primi autobus diesel sono già in circolazione, mentre quelli a metano ed elettrici sono in fase di consegna. I nuovi mezzi copriranno numerosi comuni della provincia, tra cui:

Area vesuviana e nolana: Nola, Somma Vesuviana, Pomigliano, Brusciano

Costiera e agro nocerino-sarnese: Castellammare di Stabia, Gragnano, Nocera Inferiore

Comuni limitrofi a Napoli: Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Giugliano, Afragola, Caivano, Casoria, Torre del Greco e molti altri

Benefici ambientali concreti

Secondo le stime presentate durante l’evento, grazie a questa prima fase del piano sarà possibile abbattere di circa 20 tonnellate l’emissione annua di CO2. Questo risultato è frutto della sostituzione dei mezzi più inquinanti e dell’introduzione di tecnologie a basso impatto ambientale.

“Il nostro obiettivo è creare un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile per le generazioni future”

– ha sottolineato il consigliere metropolitano delegato ai Trasporti, Luciano Borrelli.