Grandi novità per lo sport a Ercolano. Sono in fase di completamento importanti lavori infrastrutturali che cambieranno radicalmente il volto dell’impiantistica sportiva cittadina. Tra gli interventi principali figurano la realizzazione della nuova tribuna ospiti dello stadio Raffaele Solaro e la costruzione dei primi due Palazzetti dello Sport nella storia della città.

Tribuna ospiti allo stadio Solaro: più sicurezza e accoglienza

Lo stadio Raffaele Solaro, storico campo della squadra locale, sarà presto dotato di una tribuna ospiti, finora assente. La struttura offrirà circa 350 posti a sedere, rispondendo finalmente alle esigenze dei tifosi in trasferta e migliorando la funzionalità e la sicurezza dell’impianto. A completare l’intervento saranno installati tornelli per il controllo degli accessi.

Grazie a nuovi finanziamenti assegnati recentemente, verranno presto depositati ulteriori progetti per proseguire la riqualificazione dell’intero stadio. Il tutto è reso possibile grazie ai fondi del PNRR e alle risorse della Città Metropolitana di Napoli.

Due nuovi Palazzetti dello Sport per Ercolano

L’Amministrazione comunale ha scelto di investire con decisione anche negli sport cosiddetti minori, promuovendo la realizzazione di due Palazzetti dello Sport di ultima generazione.

Il primo palazzetto è in costruzione alle spalle della scuola Gabriele D’Annunzio. La struttura ospiterà un campo indoor adatto a basket, pallavolo, danza, ginnastica artistica, arti marziali e tutte le attività normalmente praticabili in una palestra moderna.

Il secondo impianto sta sorgendo nell’area esterna dell’ISS Adriano Tilgher, con caratteristiche analoghe. Entrambe le opere sono finanziate attraverso fondi PNRR, nell’ambito di un progetto redatto e seguito interamente dal Comune di Ercolano.

Dichiarazioni istituzionali: uno sport per tutti

Il sindaco Ciro Buonajuto ha sottolineato l’importanza di questo momento per la città:

«Si tratta di un passo avanti storico per la nostra impiantistica sportiva. Dopo anni di attesa, in cui i nostri giovani erano costretti a spostarsi nei Comuni vicini, Ercolano avrà finalmente due strutture moderne e polifunzionali. Abbiamo voluto localizzarne una al centro e una in periferia, per garantire a tutti un accesso equo ai nuovi servizi».

Un investimento che guarda ai giovani e al futuro, come ha ribadito anche il consigliere delegato allo sport Nello Iacomino, affiancando il primo cittadino:

«Lo sport non è solo attività fisica, ma è anche coesione sociale, educazione e crescita personale. Continueremo a lavorare per rendere Ercolano una città viva, accogliente e all’altezza delle sue potenzialità».