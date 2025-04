Serata movimentata nel cuore di Chiaia, uno dei luoghi di ritrovo più frequentati dai giovani napoletani. Nel corso di un’operazione di controllo straordinario, i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, supportati dal Reggimento Campania e dalla Polizia Municipale, hanno denunciato due minorenni, rispettivamente di 15 e 17 anni, per porto abusivo di armi.

Il 15enne è stato trovato con un manganello telescopico in metallo, mentre il 17enne aveva con sé un coltello a farfalla da 23 cm. Entrambi sono stati fermati nella zona dei “baretti”, dove era in corso un monitoraggio mirato volto a garantire la sicurezza pubblica.

Proiettili nascosti in un vano contatore: proseguono le indagini

Nel corso dei controlli, i militari hanno fatto un ulteriore ritrovamento inquietante: 27 proiettili di vario calibro sono stati scoperti nascosti in un vano contatore di una palazzina nelle vicinanze. La scoperta ha fatto scattare indagini più approfondite per risalire alla provenienza e all’eventuale utilizzo previsto del materiale.

Parcheggiatori abusivi, droga e guida in stato di ebbrezza: pioggia di denunce

Durante l’operazione:

Tre parcheggiatori abusivi sono stati denunciati, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Una 32enne incensurata è stata denunciata per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, dopo aver insultato i militari e rifiutato il test dell’etilometro.

Un uomo è stato denunciato perché alla guida senza patente.

Sono state notificate 19 contravvenzioni al Codice della Strada, molte delle quali per assenza del casco.

Sette veicoli sono stati sequestrati.

Sei giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.