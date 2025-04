Momenti di panico ieri a Napoli, durante la tradizionale processione della Madonna dell’Arco. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una scena di paura, a causa di una lite sfociata in una sparatoria.

La dinamica: spari dopo una lite tra donne

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è nato da una discussione tra alcune donne, degenerata rapidamente. Proprio al culmine della lite, un uomo ha estratto un’arma e ha aperto il fuoco, colpendo due uomini che stavano assistendo alla processione.

I feriti: non sono in pericolo di vita

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto, le vittime non sono in pericolo di vita. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi:

Uno dei feriti è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Ponticelli;

L’altro è stato ricoverato al Vecchio Pellegrini, nel centro della città.

I due uomini, pur avendo riportato ferite da arma da fuoco, sono stati giudicati fuori pericolo dai medici.

Indagini in corso: caccia al responsabile

Nel frattempo, sono in corso indagini approfondite da parte degli investigatori del commissariato Vicaria di Napoli. L’obiettivo è identificare e rintracciare l’uomo armato che ha fatto fuoco in pieno giorno e tra la folla.

Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità del responsabile.