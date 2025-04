Giornata difficile per la viabilità a Napoli, dove due distinti incidenti stradali si sono verificati nel giro di poche ore. Il primo è avvenuto in pieno giorno lungo il Corso Vittorio Emanuele, mentre il secondo si è registrato poco dopo le 11:00 nella Tangenziale di Napoli, tra il Vomero e la zona ospedaliera.

Incidente sul Corso Vittorio Emanuele: auto si ribalta davanti all’hotel San Francesco Al Monte

Il primo grave episodio si è verificato nei pressi dell’hotel San Francesco Al Monte, all’altezza delle scalette di San Pasquale. Un’auto proveniente da Piazza Mazzini, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un veicolo in sosta vietata. L’impatto ha causato il ribaltamento del mezzo, che ha invaso la carreggiata opposta, superando l’attraversamento pedonale.

Fortunatamente, al momento del sinistro non erano presenti né pedoni né motorini sull’altro lato della strada o lungo le strisce pedonali, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.

Municipalità 2: “Serve maggiore sicurezza stradale”

Dopo l’incidente, è intervenuto Pasquale Sarnacchiaro, capogruppo di “Manfredi Sindaco” nella Seconda Municipalità, il quale ha espresso preoccupazione per la sicurezza lungo quel tratto di strada. In una nota, ha dichiarato:

«Più volte come Municipalità 2 mi sono fatto promotore di documenti e ordini del giorno, regolarmente approvati in Consiglio Municipale, per segnalare al Servizio Strade la necessità di installare due ulteriori attraversamenti pedonali rialzati. Questi andrebbero collocati tra quello già esistente davanti all’Università Suor Orsola Benincasa e quello posto di fronte alla funicolare di Montesanto, fermata Corso Vittorio Emanuele.»

Secondo incidente in Tangenziale: auto ribaltata in galleria

Un altro incidente si è verificato poco dopo, precisamente alle 11:25, in Tangenziale, tra gli svincoli del Vomero e della zona ospedaliera. Un’auto si è ribaltata all’interno della galleria, creando rallentamenti alla circolazione.

Alla guida del veicolo si trovava una giovane donna, trasportata in ospedale per accertamenti medici. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi secondo quanto emerso dai primi rilievi.