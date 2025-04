Notte di paura a Montecorvino Rovella, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni sono intervenuti per domare due incendi divampati a poca distanza l’uno dall’altro. A bruciare, un furgone aziendale e un’automobile, andati distrutti in circostanze ancora da chiarire.

Furgone in fiamme in area parcheggio

Il primo intervento è avvenuto nella notte, quando un residente ha notato un furgone avvolto dalle fiamme all’interno di un’area di sosta. Il mezzo, appartenente a un’azienda di servizi di Montecorvino Rovella, era regolarmente parcheggiato. L’allarme è scattato immediatamente con la segnalazione alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto in pochi minuti per domare il rogo.

Secondo incendio poco distante: brucia un’autovettura

Poco dopo, a centinaia di metri dal primo incendio, un’altra chiamata ha richiesto l’intervento degli stessi pompieri: un’automobile era in fiamme, in un episodio che presenta analogie con il precedente. Anche in questo caso, il fuoco è stato rapidamente spento.

Indagini affidate ai Carabinieri

Sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare l’origine degli incendi. Al momento non si esclude alcuna pista, inclusa l’ipotesi dolosa, vista la ravvicinata successione degli eventi e la natura sospetta dei roghi.