Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Quarto, un comune della provincia di Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è finito aggredito e accoltellato alla gamba destra. Il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dal padre, che lo ha trovato ferito e in evidente stato di shock.

L’aggressione: una ricostruzione ancora incerta

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare tramite le indagini, il 14enne stava passeggiando lungo il Corso Italia, nei pressi del distributore Esso, quando sarebbe rimasto aggredito da due coetanei. Durante l’aggressione, il ragazzo sarebbe accoltellato alla gamba destra, riportando una ferita che ha richiesto il suo ricovero in ospedale.

Le circostanze che hanno portato all’aggressione e il motivo che ha spinto i giovani a compiere questo gesto sono ancora oggetto di approfondimento. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno avviato una serie di indagini per ricostruire la dinamica dell’evento e comprendere le motivazioni che potrebbero aver scatenato la violenza. Al momento non è chiara la natura del conflitto tra il 14enne e gli aggressori.

Il 14enne ancora ricoverato in osservazione

Il ragazzo, nonostante la ferita, ha ricevuto le prime cure presso il Pronto Soccorso di Pozzuoli. È ancora ricoverato in osservazione, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi. I medici stanno monitorando il suo stato di salute per escludere complicazioni e garantire il giusto trattamento.

Le indagini in corso

I Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali video o immagini della zona che potrebbero fornire indizi cruciali per ricostruire l’accaduto. La priorità degli inquirenti è capire se l’aggressione sia legata a motivi personali, di bullismo o se si tratti di un episodio isolato. In particolare, si cerca di capire se gli aggressori siano effettivamente coetanei del ragazzo o se ci siano altri fattori che abbiano contribuito alla violenza.