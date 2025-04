Tragedia nella giornata di Pasqua in provincia di Avellino. Una donna di 74 anni, originaria di Pozzuoli (Napoli), ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre si trovava in gita con la famiglia in un agriturismo in località Scampata, nel territorio di Ariano Irpino.

Il dramma si è consumato poco prima dell’ora di pranzo. La donna, che stava trascorrendo la festività pasquale insieme ai propri cari, si è accasciata improvvisamente. Immediato l’allarme lanciato dai presenti, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si è rivelato vano. Il personale medico giunto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno avviato gli accertamenti di rito. La Procura della Repubblica di Benevento ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita per gli esami autoptici, al fine di chiarire le cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un arresto cardiocircolatorio fulminante. La notizia ha gettato nello sconforto sia i familiari presenti sia gli altri ospiti dell’agriturismo, che hanno assistito impotenti alla tragedia.

La comunità di Pozzuoli è ora stretta attorno alla famiglia della donna, molto conosciuta nella zona flegrea. In tanti, sui social e nelle chat locali, stanno esprimendo messaggi di cordoglio per l’improvvisa e dolorosa perdita.