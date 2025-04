Una tragedia sfiorata questa mattina in via Difesa, nel comune di Ogliastro Cilento, dove una 45enne ha perso il controllo della sua auto, finendo in un dirupo profondo circa 30 metri. Nonostante la drammaticità dell’incidente, la donna è stata recuperata viva dai soccorritori e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente e i primi soccorsi

La donna, di origine straniera e residente a Cicerale, era alla guida di una utilitaria Dr1. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. L’auto è uscita fuori strada, precipitando nel burrone laterale alla carreggiata.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, supportati dagli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). I soccorritori sono riusciti a raggiungere e trarre in salvo la donna, che era rimasta incastrata tra le lamiere.

Intervento dall’alto con elicottero dei vigili del fuoco

A complicare le operazioni di recupero, infatti, la fitta vegetazione presente nella zona. Fondamentale si è rivelato il contributo di un elicottero dei vigili del fuoco, decollato dal Comando provinciale di Salerno, che ha permesso di individuare il veicolo precipitato.

Donna fuori pericolo, accertamenti in corso

La 45enne è affidata alle cure dei sanitari della Croce Rossa di Capaccio Scalo e Agropoli e inoltre trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.