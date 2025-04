Un errore davvero singolare ha coinvolto una donna di Napoli, la signora Carmela, che si è vista prescrivere una cura del tutto inappropriata per il suo problema di salute. La vicenda, accaduta all’inizio di marzo, ha suscitato sorpresa e ilarità, ma anche preoccupazione per la gestione delle prescrizioni mediche.

La Diagnosi e il Disguido

Carmela si è recata dal suo medico di famiglia per dolori alla schiena dovuti a una lombosciatalgia bilaterale. Si trattava di un problema serio, ma comune, che le procurava forti dolori alla schiena e alle gambe. Il medico le ha correttamente diagnosticato la condizione e ha deciso di prescrivere una terapia con onde d’urto. Tuttavia, il disguido è nato quando, a causa di un errore nel sistema, la prescrizione non solo è stata corretta riguardo alla lombosciatalgia, ma è stata associata erroneamente al trattamento per una condizione completamente diversa: l’induratio penis plastica (IPP), una malattia del pene che richiede trattamenti specifici con onde d’urto per alleviare la curvatura e il dolore.

Il Sorriso del Malinteso

Il problema è emerso solo quando la signora Carmela si è recata al centro di analisi per iniziare il trattamento. Alla lettura della ricetta, il personale dell’ambulatorio si è trovato di fronte a una situazione confusa: onde d’urto per l’induratio penis plastica, prescrizione che, evidentemente, non c’entrava nulla con le sue problematiche.

Nel post che ha fatto luce sull’incidente, si racconta che il personale del centro ha inizialmente pensato che ci fosse stato un errore nel codice diagnostico, ma si è poi accorto che si trattava di un errore tecnico, legato probabilmente al recente cambiamento dei codici sanitari avvenuto all’inizio dell’anno.

La “Spina Calcaneare” e l’Errore nel Codice

L’incredibile disguido è chiarito grazie alla paziente stessa che, dopo aver avuto qualche momento di imbarazzo, ha confermato che il medico le aveva prescritto effettivamente onde d’urto, ma per curare una spina calcaneare plantare, un problema ai piedi che può causare forti dolori. L’errore è stato, infatti, un semplice malinteso nel sistema di prescrizione, con un codice sbagliato associato alla terapia.

Le Cause dell’Errore: Un Software Impazzito?

Il caso ha sollevato anche interrogativi su come possano verificarsi tali errori. Sebbene sia chiaro che si sia trattato di un errore umano o tecnico, la domanda che sorge spontanea è come un errore di questo tipo possa sfuggire ai controlli. Come spiegato dall’ambulatorio, la confusione è nata a causa di un recente aggiornamento dei codici sanitari. Questo episodio, purtroppo, evidenzia l’importanza di un’attenta revisione dei dati prima di finalizzare le prescrizioni.