Una 46enne è stata arrestata per il tentato omicidio del suo ex compagno a Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. L’aggressione è avvenuta giovedì scorso, quando, al culmine di una discussione, la donna ha colpito con una coltellata il 59enne con il quale aveva una relazione sentimentale.

La dinamica dell’incidente

Il litigio tra i due è scoppiato in un terreno di proprietà della vittima, e durante il confronto, la donna ha inferto una coltellata all’addome del suo ex compagno, ferendolo gravemente. Il coltello ha sfiorato il polmone dell’uomo, prontamente trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove ha subito un intervento chirurgico. Secondo i medici, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L’arresto e le indagini

Dopo l’aggressione, la donna è arrestata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura. La donna dovrà indossare il braccialetto elettronico come parte della misura cautelare. Il magistrato ha ritenuto che esistessero motivi fondati per ritenere che le sue azioni potessero essere reati reiterabili.

Nonostante l’intensivo intervento delle forze dell’ordine, l’arma del delitto non è ancora ritrovata, ma le indagini continuano per chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.