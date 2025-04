Tufino, in provincia di Napoli, è il Comune più virtuoso della Campania per la donazione degli organi. Lo rivela il report 2024 del Centro Nazionale Trapianti (CNT), che analizza le dichiarazioni di volontà espresse al rinnovo della carta d’identità in oltre 7.000 Comuni italiani.

Il dossier è stato pubblicato in occasione della Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi, che si celebrerà venerdì 11 aprile 2025, e si basa su tre indicatori principali:

la percentuale di consensi,

la percentuale di astensioni,

il numero totale di documenti emessi.

Tufino guida la classifica regionale: 82,2% di consensi alla donazione

Nel 2024, Tufino ha registrato ben 208 sì su 253 dichiarazioni: una percentuale di consensi che tocca l’82,2%, con soli 45 no e un tasso di astensione pari al 24,3%. Grazie a questi numeri, il Comune si posiziona al primo posto in Campania per sensibilità e disponibilità alla donazione di organi e tessuti.

A completare il podio ci sono:

Sassinoro (BN) al secondo posto,

Arpaise (BN) al terzo.

Campania ancora in difficoltà, ma ci sono segnali positivi

Nonostante le eccellenze locali, la Campania nel complesso resta tra le regioni meno generose d’Italia. Nel 2024, infatti, sono state raccolte circa 286.000 dichiarazioni di volontà:

56,5% di sì,

43,5% di no,

48,5% di astensioni.

Numeri che collocano la regione al terzultimo posto in Italia per percentuale di consensi, ben al di sotto della media nazionale del 63,7% di sì.

Donare è un gesto che salva vite

Il report del CNT vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione, ricordando che ogni dichiarazione può trasformarsi in una seconda possibilità di vita per chi è in attesa di un trapianto.