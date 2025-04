Dispersione scolastica in Campania, il Ministro al ramo punta al modello Caivano.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato in Campania per una visita istituzionale in alcune scuole del territorio e per incontrare studenti, docenti e amministratori locali nella provincia di Napoli. Settimana scorsa, il Ministro ha visitato l’Istituto comprensivo statale “Europa unita”, nel rione Salicelle di Afragola. Valditara ha poi incontrato gli studenti dell’Istituto tecnico industriale “Galileo Ferraris” di Scampia, dove ha annunciato lo stanziamento di 12 milioni di euro per dare vita ad un piano per contrastare la dispersione scolastica.

Subito dopo il Ministro ha incontrato docenti e studenti dell’Istituto superiore “Vittorio Veneto 2” e dell’Istituto comprensivo statale “Giovanni Pascoli 2 Caro Berlingieri”, entrambi nel quartiere di Secondigliano, a Napoli. Infine, la visita all’Istituto professionale alberghiero “Ippolito Cavalcanti” di San Giovanni a Teduccio.

“Daremo vita ad un grande progetto per Napoli, dal valore di 12 milioni, con il quale si vuole contrastare la dispersione scolastica. Un progetto – ha annunciato il Ministro – che ricalca il modello Caivano, lo ripropone e lo potenzia. I 12 milioni di euro che il governo stanzia vanno ad aggiungersi a tante altre risorse, europee, ministeriali, Pnrr che stanziamo per l’inclusione scolastica, per la didattica. Sono risorse nuove, aggiuntive e rappresentano una sperimentazione che non ha pari in Europa: un esperimento innovativo in un territorio e una Regione che sta crescendo”.

“Mi sento debitore nei vostri confronti – ha concluso il Ministro, rivolgendosi al personale docente – perché voi siete la ricchezza di questo Paese e svolgete la professione più bella del mondo, quella di dare un futuro ai nostri giovani”.