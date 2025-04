Un grave episodio di violenza familiare si è verificato nella notte a Carini, in provincia di Palermo. Un giovane di 20 anni, Mattia Massimo Patti, è arrestato dopo aver colpito il padre con una coltellata al culmine di una lite domestica.

L’aggressione nella notte: il padre ferito alla schiena e ai polmoni

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione di famiglia. Durante una discussione animata, il ragazzo avrebbe reagito per difendere la madre da un presunto tentativo di aggressione da parte del padre, Marco Patti, 44 anni.

Il 44enne ha riportato ferite alla schiena e alle scapole, con danni ai polmoni che gli hanno causato gravi difficoltà respiratorie. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo in codice rosso, l’uomo è poi dichiarato fuori pericolo.

Il giovane arrestato: piantonato all’ospedale di Partinico

Mattia Massimo Patti, in evidente stato di agitazione, è stato condotto al nosocomio di Partinico, dove è attualmente piantonato dalle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Carini, sotto il coordinamento della Procura.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La vicenda resta complessa e ancora da chiarire nei dettagli. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e raccogliendo elementi per verificare la versione fornita dal giovane, che avrebbe agito per proteggere la madre da un episodio di violenza domestica.