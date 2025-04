Una nuova tragedia ha colpito la comunità ebolitana. Un ragazzo di 18 anni è stato ritrovato privo di vita nella propria abitazione dai familiari. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi. L’allarme è scattato nella giornata di oggi, quando i parenti hanno scoperto il corpo e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e tentare di ricostruire le motivazioni che potrebbero aver spinto il giovane a compiere l’estremo gesto.

Indagini in corso, informata la Procura

Gli investigatori hanno informato il magistrato di turno, che potrebbe disporre l’autopsia sul corpo per approfondire gli elementi del caso. Al momento, non vengono escluse ipotesi, ma tutto lascia pensare a un gesto volontario.