Si erano spacciati per Carabinieri per entrare nell’abitazione di una 98enne di Potenza e rubarle oggetti in oro e argento, comprese le fedi nuziali con incisi i nomi. Ma la fuga dei due giovani pregiudicati è durata poco: sono arrestati dalla Polizia poche ore dopo il colpo.

Il furto e la fuga sulla A3

I due malviventi, entrambi 21enni del Salernitano, sono ora reclusi nel carcere di Salerno-Fuorni in attesa dell’udienza di convalida. Decisivo è stato l’intervento del Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli, che ha individuato l’auto sospetta – una Fiat 500X – sulla carreggiata nord dell’A3 Salerno-Pompei-Napoli, all’altezza della barriera di Nocera Inferiore.

All’interno del veicolo, nascosto sotto il cruscotto, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto con vari preziosi, tra cui le fedi rubate, riconoscibili grazie ai nomi incisi.

Indagini lampo e riscontri precisi

Le successive indagini hanno confermato la presenza dei due giovani nei pressi dell’abitazione della vittima nel momento in cui il furto è commesso. Le iniziali dei due arrestati sono F.R. e C.C..