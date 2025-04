Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Napoli continua a crescere senza sosta, diventando sempre più una vera e propria industria illegale. I dati aggiornati diffusi dal Comando provinciale dei Carabinieri parlano chiaro: da gennaio a oggi sono già 226 le persone denunciate, con una media di due denunce al giorno.

Una tendenza preoccupante che, rispetto ai numeri dell’anno scorso (323 denunce in 12 mesi), evidenzia un aumento significativo e una persistenza della piaga, soprattutto nei quartieri più frequentati della città.

Blitz dei Carabinieri: Controlli Rafforzati in Vista delle Festività

I controlli dei militari dell’Arma sono stati intensificati nelle ultime settimane in previsione delle festività di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio. I blitz si sono concentrati soprattutto nel Centro Storico, al Vomero, ma anche a Fuorigrotta, Posillipo, Castellammare e Pozzuoli, dove il fenomeno è ben radicato.

Una Donna Denunciata 41 Volte in un Anno

Uno dei casi più emblematici riguarda una donna sorpresa a gestire abusivamente i parcheggi nella zona ospedaliera del Vomero. Per lei, 41 denunce in un solo anno. Gli investigatori, che conoscono bene i volti noti di questo sistema illecito, parlano di persone che occupano da anni gli stessi “posti fissi”, creando un rapporto di fiducia malsano con i clienti, al punto da ricevere addirittura le chiavi dell’auto.

Un Sistema Radicato e Legato alla Criminalità

Quello dei parcheggiatori abusivi non è solo un fastidio quotidiano per cittadini e turisti, ma spesso è collegato a circuiti di microcriminalità e, in alcuni casi, a organizzazioni camorristiche. Come emerso dalle recenti operazioni della DDA di Napoli, molti di questi soggetti agiscono in maniera coordinata, seguendo i flussi della movida, degli eventi sportivi, delle zone universitarie e delle aree ospedaliere.

Tariffe Fisse e Prezzi “Eventi Speciali”

Anche i prezzi confermano l’organizzazione del sistema:

5 euro per gli scooter

10 euro per le auto, con variazioni in base all’evento o al luogo.

Ad esempio, parcheggiare nei pressi del Maradona Stadium durante un concerto o una partita importante può costare di più. Persino la splendida terrazza di Posillipo ha una “tariffa extra” per chi vuole scattare una foto panoramica.

Parcheggiatori Abusivi: Non Solo “Disperati”

Le Forze dell’Ordine puntano a superare la vecchia narrazione del “povero che cerca di sopravvivere”. I parcheggiatori abusivi a Napoli sono oggi parte di un sistema strutturato e redditizio, una vera e propria economia sommersa che richiede strategie di prevenzione, contrasto e repressione.