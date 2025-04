Ci sono resti di cibo non si sa da chi portato e mai somministrato prima nel luogo dove a NAPOLI, da una decina di giorni, stanno morendo i gatti di una storica colonia. Il quartiere è quello di Miano, nell’area nord del capoluogo; l’insediamento felino quello tra via Vincenzo Janfolla e l’angolo con un distributore di benzina che dà su via Miano; l’ipotesi dei volontari è che si tratti di un avvelenamento deliberato.

“Stanno avvenendo delle morti improvvise di gatti randagi di tenera età. La legge tutela gli animali ma purtroppo in zona ci sono persone malate che li detestano, a tal punto da ucciderli”. Queste le parole di una volontaria che cura la colonia decimata nella segnalazione indirizzata al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo segnalato la questione all’Asl veterinaria affinché si verifichi la presenza di veleno nel cibo e si avvii un’autopsia sui gatti deceduti per capire se effettivamente si è trattato di avvelenamento”. Così Borrelli che aggiunge: “Questa colonia dovrà essere tutelata e curata.

Questo vale per tutti i randagi sempre più oggetto di torture, sevizie, maltrattamenti e barbarie che troppo spesso passano sottotraccia e non punite a dovere. Esistono delle normative per la tutela degli animali che non sempre sono applicate e quindi prima di parlare dell’introduzione di nuove leggi, necessarie e che stiamo proponendo, occorre cambiare mentalità e modus operandi, perché la carta, senza nessuno che sappia o voglia leggerla, non canta, è muta”.