L’INPS introdurrà un nuovo sussidio economico mensile fino a 845 euro a partire dal 1° maggio 2025, con l’obiettivo di sostenere le famiglie italiane più colpite dalla crisi economica. La misura fa parte di un piano straordinario di contrasto alla povertà e nasce in risposta al caro vita, all’inflazione e alla crescente precarietà economica.

Perché nasce il nuovo sussidio INPS

In un contesto segnato da disoccupazione, rincari e forte instabilità economica, il Governo ha deciso di intervenire per offrire un sostegno diretto alle famiglie in difficoltà. Il nuovo assegno mensile mira a:

Coprire spese essenziali come affitto, utenze e beni di prima necessità

Stimolare i consumi interni e sostenere la ripresa economica

Chi può accedere al sussidio da 845 euro

Il nuovo assegno INPS mensile sarà accessibile a tutti i nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti economici aggiornati. In particolare:

ISEE 2025 inferiore a 10.140 euro

Importo mensile fino a 845 euro, in base alla composizione del nucleo familiare

In caso di ISEE pari a zero, l’importo massimo sarà di 541,66 euro

Anche chi in passato era escluso da altre misure per ISEE troppo alti potrà rientrare, se la nuova situazione economica risulta compromessa.

Come richiedere il nuovo sussidio INPS

La domanda per il nuovo sussidio si potrà presentare a partire dal 1° maggio 2025, ma chi ha subito un calo del reddito (pari almeno al 20%) potrà anticipare la richiesta già dal 1° aprile, utilizzando l’ISEE corrente, che riflette meglio le condizioni economiche reali e aggiornate.

I passaggi da seguire:

Aggiornare l’ISEE tramite la procedura dell’ISEE corrente

Presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione tramite il portale INPS o tramite CAF abilitati

Una misura per la giustizia sociale

Il nuovo assegno INPS da 845 euro non è un semplice aiuto temporaneo, ma una scelta politica strutturale per ridurre le disuguaglianze, rafforzare la coesione sociale e offrire una dignità economica concreta a milioni di cittadini italiani.