Il mese di aprile 2025 si è rivelato particolarmente denso di scadenze per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La concomitanza tra le festività pasquali e il ponte del 25 aprile ha inciso notevolmente sul calendario dei pagamenti, determinando un’accelerazione o, in alcuni casi, uno slittamento delle erogazioni. Le principali prestazioni interessate sono state l’Assegno Unico Universale, l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Accanto a queste misure fondamentali, l’INPS ha avviato anche il pagamento di diverse altre indennità e bonus, tra cui la NASpI, il bonus 100 euro per i disoccupati, i primi accrediti del Bonus Nido 2025, lo scorrimento delle graduatorie del Bonus Psicologo e le prime ricariche per i genitori separati o divorziati.

Assegno Unico Universale: accrediti e conguagli tra il 17 e il 23 aprile

Nel corso della seconda metà del mese, numerosi beneficiari dell’Assegno Unico Universale hanno ricevuto notifiche via email e hanno riscontrato l’avvio delle lavorazioni nei fascicoli previdenziali. Le erogazioni sono state concentrate tra il 17 e il 23 aprile. Questa tempistica ridotta è stata necessaria per rispettare le scadenze nonostante le festività.

Nel medesimo periodo, l’INPS ha avviato alcune operazioni di conguaglio, legate principalmente a variazioni dell’ISEE, aggiornamenti anagrafici o rettifiche relative a mesi precedenti. In base ai casi specifici, i conguagli hanno prodotto accrediti aggiuntivi oppure trattenute.

Assegno di Inclusione (ADI): ricariche a metà e fine mese

L’Assegno di Inclusione ha avuto due fasi distinte di pagamento. La prima, riservata ai beneficiari già in possesso della carta rilasciata da Poste Italiane, è avvenuta il 14 aprile. La seconda, più ampia e rivolta ai nuclei familiari che hanno presentato la domanda entro marzo e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, è prevista per il 24 aprile. In entrambi i casi, sono stati segnalati piccoli ritardi dovuti a disallineamenti tra INPS e Poste.

Supporto per la Formazione e il Lavoro: accrediti in corso

Anche il Supporto per la Formazione e il Lavoro è in fase di pagamento. Le ricariche riguardano beneficiari che hanno maturato il diritto nel mese di marzo, oltre a coloro che attendevano arretrati. Le erogazioni sono iniziate il 18 aprile e proseguiranno fino al 24 aprile. È opportuno ricordare che il SFL è subordinato al rispetto del Patto di Servizio e alla partecipazione a percorsi formativi attivati dai Centri per l’Impiego.

Aggiornamenti su pensioni, bonus e indennità

Nel mese di aprile si sono registrate ulteriori attività legate a misure economiche. In particolare:

I pagamenti di NASpI, DIS-COLL e del bonus 100 euro sono avvenuti tra il 16 e il 18 aprile.

Lo scorrimento delle graduatorie del Bonus Psicologo ha avuto inizio il 15 aprile.

I primi pagamenti del Bonus Nido 2025 sono attesi entro fine mese.

Le prime ricariche per i genitori separati o divorziati sono state erogate a seguito dell’esito positivo delle domande.

Per quanto riguarda le pensioni di maggio 2025, gli importi risultano già visibili nel fascicolo previdenziale. Il pagamento inizierà il 2 maggio, poiché il 1° maggio è giorno festivo.

Infine, si segnala che è ancora in attesa di pubblicazione il decreto attuativo della Carta “Dedicata a te” 2025, il bonus spesa previsto dalla Legge di Bilancio per le famiglie in difficoltà economica.