Sono state ufficialmente identificate le quattro vittime e il ferito della tragedia avvenuta sul Monte Faito, che ha sconvolto la comunità locale e internazionale. A perdere la vita sono state due coppie di fratelli, una britannica e una di origine araba. L’unico sopravvissuto, Thabet, è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale del Mare di Napoli.

Le vittime: due fratelli britannici e due giovani arabi

L’incidente, che ha coinvolto cinque escursionisti precipitati in un dirupo, ha causato la morte di:

Elaine Margaret Winn, nata nel 1967 in Gran Bretagna

Graeme Derek Winn, nato nel 1960, anche lui di nazionalità britannica

Carmine Parlato, 59 anni, originario di Vico Equense (Napoli)

Janan Suliman, nato nel 1999 a Mashhad, in Bassa Galilea

Secondo le autorità, le due coppie di fratelli stavano partecipando a un’escursione quando si è verificata la caduta fatale. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma si ipotizza che una perdita di equilibrio o un cedimento del sentiero possano aver causato la tragedia.

Thabet, l’unico sopravvissuto: condizioni critiche

Il quinto escursionista, identificato con il solo nome di Thabet, è stato tratto in salvo dai soccorritori ma versa in condizioni critiche. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva presso l’Ospedale del Mare, dove i medici stanno monitorando costantemente la sua situazione.