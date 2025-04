Momenti di paura e dramma a Bagnara, località a nord di Castel Volturno, dove un tranquillo lunedì di Pasquetta si è trasformato in una giornata da incubo. Un gruppo di parenti e amici, provenienti in gran parte dall’area napoletana e dall’Agro aversano, si era riunito in una villa estiva per trascorrere insieme la tradizionale scampagnata. Il clima era sereno, complice anche il sole di primavera, e il giardino dell’abitazione era stato allestito per accogliere barbecue, tavolate e giochi per bambini.

Tutto si stava svolgendo nella massima allegria, quando all’improvviso, intorno al primo pomeriggio, un fragoroso boato ha interrotto la festa. Un cornicione della villa è improvvisamente crollato, cedendo da un’altezza di circa sei metri. I calcinacci si sono abbattuti proprio sulla zona in cui si trovavano alcune delle persone del gruppo, travolgendole senza lasciar loro il tempo di mettersi al riparo.

Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi: trasportato d’urgenza in ospedale, è classificato in codice rosso. Altre due persone hanno riportato lesioni più lievi ma sono comunque condotte al pronto soccorso per accertamenti e cure. In totale, sarebbero almeno una ventina le persone colpite in maniera più o meno diretta dalla caduta dei detriti, ma per fortuna il numero dei feriti gravi si è limitato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica del crollo e verificare eventuali responsabilità. Si cercherà di capire se ci siano segnali premonitori ignorati o se l’immobile presentasse criticità strutturali pregresse. Non è escluso che nei prossimi giorni siano disposti accertamenti tecnici sulla stabilità della struttura e sull’idoneità dei materiali utilizzati nella costruzione.