Le notti di Afragola sono diventate sinonimo di paura e pericolo. Auto e moto sfrecciano a tutta velocità nella zona dell’Ipercoop, tra impennate, drift e acrobazie mozzafiato quanto illegali. I residenti, esasperati, hanno segnalato più volte il problema, trovando ascolto nel deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto le loro denunce.

Strade trasformate in piste clandestine

Ormai, le strade cittadine vengono regolarmente trasformate in piste da corsa improvvisate. Raduni notturni di giovani e meno giovani violano sistematicamente il Codice della Strada, mettendo a rischio non solo la loro vita, ma anche quella di chi abita o transita nella zona. I social network si sono riempiti di video che documentano queste serate folli, alimentando l’indignazione della comunità.

L’appello alle autorità: “Servono controlli urgenti”

Il deputato Borrelli ha lanciato un appello urgente:

«I cittadini sono esasperati e terrorizzati. Non possiamo aspettare che si verifichi una tragedia per intervenire. Raduni illegali, corse clandestine, manovre pericolosissime con auto, moto e scooter sono ormai un’abitudine inaccettabile nelle notti afragolesi. Chiederemo alle autorità competenti di rafforzare immediatamente i controlli nella zona, predisponendo presidi fissi e monitoraggi mirati nelle ore notturne».

La richiesta è chiara: più pattugliamenti, presidi fissi e controlli serrati nelle ore più critiche, per restituire sicurezza e tranquillità alla comunità.