Tragedia a Pozzuoli, dove questa mattina i carabinieri hanno ritrovato il cadavere di un uomo nel lago Lucrino. La vittima, ancora non identificata, ha un’età apparente di circa cinquant’anni.

Prime ipotesi: malore o suicidio

Gli accertamenti sono ancora in fase iniziale, ma al momento i militari non escludono nessuna pista. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono quelle di un possibile malore improvviso o di un gesto volontario.

Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, impegnati nei rilievi e nella raccolta di elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno lavorando per dare un’identità all’uomo e chiarire le cause della sua morte. Al momento non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.