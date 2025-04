Ha confessato davanti al pubblico ministero: «È vero, tenevo mamma in freezer per ritirare la pensione». Con queste parole, Sandro Mallus, 55 anni di Sarroch in provincia di Cagliari, ha ammesso le proprie responsabilità nell’ambito dell’inchiesta per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’uomo è stato interrogato dal pm Giangiacomo Pilia, titolare del procedimento.

La scoperta nell’agosto 2024

Il caso era emerso il 28 agosto 2024, quando i carabinieri fecero l’orrenda scoperta: il corpo della madre di Mallus, Rosanna Pilloni, 78 anni, si trovava all’interno di un congelatore nella casa dell’uomo, a Sarroch. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la donna non è stata uccisa, ma è morta per cause naturali.

Il movente: la pensione da 500 euro

Durante l’interrogatorio, Mallus ha dichiarato:

«Quando è morta sono stato preso dal panico. Quei soldi erano l’unica fonte di sostentamento».

Ogni mese, infatti, Mallus continuava a riscuotere la pensione di 500 euro della madre, commettendo così una truffa ai danni dell’INPS. Il denaro, secondo quanto emerso, rappresentava l’unico reddito dell’uomo, disoccupato e in difficoltà economiche.

Indagini partite da una segnalazione anonima

La macabra vicenda è venuta alla luce grazie a una soffiata anonima giunta ai carabinieri, che ha dato il via alle indagini. Già da tempo, alcuni parenti nutrivano sospetti:

«Qualche parente bussava senza ricevere risposta già nel 2021», ha raccontato il fratello dell’indagato.

Lo sfogo del fratello sui social

Il fratello maggiore di Sandro Mallus ha affidato ai social uno sfogo amaro e pieno di rabbia:

«Cara mamma, ne hai passate tante per causa nostra, figli con problemi di sostanze… E io, nel mio piccolo, ho lottato per essere dove sono. Tuo figlio maggiore, che tutti adoravano, ti ha chiusa nel congelatore. Se lo avessi saputo, lo avrei ammazzato con le mie mani».

La posizione della difesa

Mallus è assistito dall’avvocata Michela Zanda, e l’inchiesta è ormai in fase di chiusura. La Procura ha confermato che la madre è deceduta per cause naturali, ma resta gravissimo il comportamento dell’uomo, che ha preferito nascondere il cadavere per mesi, pur di continuare a percepire il denaro.