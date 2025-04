Conad richiama un lotto di filetti di tonno al naturale in vetro da 200g per possibile contaminazione: i consumatori sono invitati a non consumare il prodotto.

Allarme Sicurezza Alimentare: Richiamo Precauzionale del Tonno Conad

Martedì 22 aprile 2025, il gruppo Conad ha diffuso un avviso ufficiale di richiamo per un lotto specifico di filetti di tonno al naturale in vaso di vetro da 200g a marchio Conad. Il richiamo è stato motivato dalla possibile presenza di corpi estranei, che potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

Dettagli del Prodotto Richiamato

Marca: Conad

Prodotto: Filetti di tonno al naturale

Confezione: Vaso di vetro da 200 grammi

Lotto interessato: L346G

Distribuzione: Esclusivamente nei supermercati del gruppo Conad

Avvertenza per i Consumatori

Il gruppo Conad raccomanda di non consumare il prodotto appartenente al lotto interessato. I clienti che avessero acquistato il tonno segnalato sono invitati a restituire le confezioni presso il punto vendita Conad dove hanno effettuato l’acquisto. L’azienda provvederà a:

Sostituire il prodotto

Offrire un rimborso

Comunicazione Ufficiale Conad

Sul sito ufficiale, l’azienda sottolinea che si tratta di un’azione precauzionale volta a “scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute”. Il richiamo testimonia l’attenzione di Conad verso la qualità e la sicurezza alimentare.