È di cinque persone fermate il bilancio dello scontro a fuoco avvenuto all’alba di oggi, nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo ad Atena Lucana, nel cuore del Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intercettato una banda di ladri specializzati in furti in appartamento, dando il via a un conflitto a fuoco che ha portato al ferimento di uno dei malviventi.

Tentano di investire i carabinieri: scatta la sparatoria

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo – composto da cinque uomini di origine georgiana – non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari, cercando addirittura di investire uno degli agenti presenti al posto di blocco. La reazione delle forze dell’ordine è stata immediata, dando luogo a un conflitto a fuoco.

Uno dei componenti della banda, che si trovava a bordo di un furgone rubato, è rimasto ferito gravemente alla testa da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla.

Arrestati tutti i membri della banda

Al termine dello scontro, tre dei cinque uomini – compreso il ferito – sono stati fermato sul posto, mentre gli altri due sono stati individuati e arrestati nelle ore successive, grazie a un’intensa attività di ricerca da parte dei carabinieri.

Le indagini sono ancora in corso per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e accertare l’intera rete operativa della banda criminale, che sembrerebbe essere specializzata in furti in abitazione lungo l’asse autostradale campano-lucano.