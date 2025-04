Il nuovo bonus da 200 euro sulle bollette elettriche è stato confermato e rappresenta un sostegno concreto per le famiglie con reddito basso o medio-basso. Il provvedimento, approvato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) nell’ambito del cosiddetto “Decreto Bollette”, punta ad alleggerire il peso degli aumenti sui costi energetici. Di seguito, vengono chiariti i requisiti, le modalità di erogazione e i passaggi necessari per accedere al beneficio.

Chi può beneficiare del bonus

Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, ma si applica in automatico solo a chi già usufruisce del bonus sociale elettrico per disagio economico. In particolare:

Possono accedervi i nuclei con ISEE fino a 9.530 euro;

Il limite sale a 20.000 euro nel caso di famiglie numerose, ovvero con almeno quattro figli a carico.

Pertanto, il nuovo bonus si aggiunge a quello ordinario e riguarda le forniture elettriche domestiche.

Come viene erogato lo sconto

A partire dal mese di aprile 2025, l’INPS trasmetterà al Sistema Informativo Integrato (SII) l’elenco aggiornato dei nuclei familiari che possiedono i requisiti previsti. Successivamente, il gestore del servizio elettrico potrà identificare gli intestatari delle forniture idonee e applicare automaticamente lo sconto in bolletta.

L’accredito del bonus avverrà entro tre mesi dalla ricezione dell’elenco da parte del gestore. Si tratta quindi di un meccanismo automatico che non richiede azioni dirette da parte del cittadino, a condizione che venga presentata la documentazione necessaria.

Cosa bisogna fare per ottenerlo

Anche se non è necessario fare domanda, per accedere al beneficio è indispensabile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS. Tale dichiarazione serve per ottenere l’attestazione ISEE, che consente di verificare il diritto al bonus.

In assenza della DSU aggiornata, il sistema non potrà riconoscere l’eventuale diritto al beneficio. È quindi fondamentale provvedere alla presentazione della dichiarazione in tempo utile.

Altre informazioni utili

Il bonus ha validità annuale e copre una sola fornitura per ciascun servizio. Inoltre, è cumulabile con altri bonus sociali relativi a gas e acqua, sempre nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Per ulteriori chiarimenti o in caso di dubbi, i cittadini possono contattare lo Sportello per il Consumatore Energia:

Numero verde: 800 166 654

Email: info.sportello@acquirenteunico.it.