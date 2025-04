Un grave incendio si è verificato nelle scorse ore all’interno di una concessionaria d’auto a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Il rogo è divampato in viale Regina Margherita, coinvolgendo e danneggiando dieci veicoli che si trovavano esposti all’esterno della struttura.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma le fiamme hanno causato danni ingenti. Al momento, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’episodio e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sebbene non vi siano ancora certezze, non si esclude l’ipotesi dolosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno avviato le indagini per individuare eventuali responsabili e comprendere la natura dell’incendio.