Il Parco Archeologico di Pompei, il Comune di Torre Annunziata e l’Ente Autonomo Volturno (Eav) hanno annunciato due nuove iniziative per valorizzare i siti archeologici della Grande Pompei. Durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede dell’Eav a Napoli, sono stati presentati un biglietto di viaggio promozionale dedicato alla Villa di Poppea e una biglietteria presso la stazione di Piazza Garibaldi per l’acquisto dei ticket d’ingresso al Parco Archeologico di Pompei.

Il Biglietto “Visit Oplontis”: Un’Operazione di Marketing Turistico

La prima iniziativa, promossa dal Comune di Torre Annunziata in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e la Direzione Eav, mira a potenziare l’offerta turistica dell’area archeologica di Oplontis.

Nei prossimi giorni saranno distribuiti 10.000 biglietti del circuito “Urbano Napoli” con un’immagine della Villa di Poppea e lo slogan “Visit Oplontis”. L’obiettivo è intercettare i numerosi turisti che si spostano nell’area metropolitana di Napoli e incentivarli a visitare un sito di grande valore storico e artistico, ma spesso meno conosciuto rispetto a Pompei ed Ercolano.

Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, evidenziando che la città offre molto più della sola Villa di Poppea. La promozione di Oplontis può infatti contribuire a valorizzare anche il centro storico, le chiese e gli scorci suggestivi del territorio.

Biglietteria Eav a Piazza Garibaldi: Accesso Facilitato a Pompei

La seconda iniziativa prevede la creazione di un punto vendita ufficiale per i biglietti del Parco Archeologico di Pompei presso la biglietteria della stazione di Piazza Garibaldi, punto di snodo della Circumvesuviana.

Questa nuova postazione permetterà ai visitatori di acquistare i biglietti prima di arrivare a Pompei, evitando lunghe attese agli ingressi. L’idea nasce dalla necessità di ottimizzare i flussi turistici, considerando che dallo scorso novembre è introdotto un limite giornaliero di accesso al sito e l’obbligo di biglietto nominativo.

Grazie a questa iniziativa, chi raggiunge Pompei con la Circumvesuviana potrà accedere direttamente al sito senza dover affrontare code agli sportelli di biglietteria.

Una Strategia di Valorizzazione per la Grande Pompei

Le due iniziative rientrano in una più ampia strategia di promozione dei siti archeologici vesuviani, con l’obiettivo di distribuire meglio i flussi turistici e far conoscere luoghi di straordinario interesse oltre ai più celebri scavi di Pompei.

Come sottolineato dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e dal Direttore Generale Eav, Umberto De Gregorio, il turismo nell’area vesuviana ha un enorme potenziale di crescita. Ogni Comune, attraverso progetti mirati, può contribuire ad ampliare l’offerta turistica, creando sinergie tra patrimonio culturale e infrastrutture di trasporto.