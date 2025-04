Una notte di paura al Vomero: in appena 15 minuti, una gang formata da due giovani rapinatori ha messo a segno sei rapine e tentato un settimo colpo, seminando il panico tra i passanti, in particolare tra i giovanissimi. L’ondata di violenza ha colpito le vie Saverio Altamura, Michetti e Giacomo Puccini, nel cuore della zona collinare di Napoli.

I rapinatori in scooter: coltello in mano e caccia agli adolescenti

I due malviventi, Paolo Costantin, 20 anni, napoletano con precedenti, e un 17enne di origine bulgara, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, si muovevano a bordo di uno scooter rubato, un Peugeot “Tweet”. Armati di coltello da 22 centimetri, hanno preso di mira i ragazzi della zona, derubandoli di soldi contanti, iPhone di ultima generazione e persino di un cappellino Nike.

L’arresto dopo la fuga: bloccati dalla Polizia a Napoli Est

Grazie alla rapidità d’intervento della Polizia dell’Ufficio prevenzione generale e degli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, i due sono individuati in via Brecce Sant’Erasmo. Dopo un inseguimento rocambolesco terminato in via Reggia di Portici, i giovani hanno perso il controllo dello scooter e hanno tentato la fuga a piedi, ma sono bloccati e arrestati.

Il bottino e le accuse

Durante la perquisizione, il 20enne è trovato in possesso di 385 euro, mentre il minorenne aveva 240 euro e il coltello usato nelle rapine. Entrambi sono stati accusati di:

Concorso in tentata rapina

Rapina aggravata

Ricettazione (per lo scooter rubato)

Boom di rapine: sette vittime in un quarto d’ora

Gli agenti hanno ricostruito che i due si sono resi responsabili di sei rapine consumate e una tentata tra le 20:30 e le 20:45. Alcune delle vittime sono aggredite con minacce fisiche e costrette a consegnare oggetti personali e denaro. Il commissariato San Ferdinando ha inoltre denunciato un altro 17enne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza assicurazione: il giovane aveva cercato di eludere un controllo in piazza Trieste e Trento.