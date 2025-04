Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Torrioni, in provincia di Avellino, dove un uomo di 86 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere travolto da una copertura in lamiera. Il drammatico incidente è avvenuto all’interno di un’abitazione privata, dove il forte vento ha causato il distacco improvviso della struttura artigianale.

Travolto dal vento: l’intervento dei soccorsi

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Montefusco, intervenuti prontamente sul posto, l’anziano è colpito dalla lamiera mentre si trovava nel cortile della propria abitazione. Le forti raffiche di vento, che in queste ore stanno interessando l’Irpinia, hanno reso instabile la struttura, facendola crollare all’improvviso.

Il malcapitato è trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi.

Area sequestrata, sul posto i vigili del fuoco

In seguito all’accaduto, sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La zona interessata dal crollo è sottoposta a sequestro penale da parte dei militari dell’Arma, che stanno conducendo gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità nella realizzazione della copertura artigianale.