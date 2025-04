Un tragico incidente ha scosso la comunità di Mondragone nel primo pomeriggio di ieri. Raffaella Korompay, una maestra di 55 anni, ha perso la vita mentre era in sella alla sua bicicletta, travolta da un trattore lungo la statale Domiziana, nel Comune di Mondragone.

Il dramma sulla statale Domiziana

La donna stava percorrendo la statale quando, all’improvviso, è rimasta colpita da un camion con trattore a rimorchio, che l’ha travolta, causandole gravi ferite. Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, ma purtroppo, nonostante i soccorsi, la donna non ce l’ha fatta. I carabinieri sono giunti rapidamente per avviare le indagini, mentre i rilievi sul luogo del sinistro sono stati eseguiti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso e sequestro della salma

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha immediatamente aperto un’inchiesta sull’accaduto e disposto il sequestro della salma della vittima per gli accertamenti del caso. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire le cause dell’incidente, esaminando le testimonianze e le evidenze raccolte sul luogo del sinistro.

Chi era Raffaella Korompay

Raffaella Korompay, madre di quattro figli, era una figura molto conosciuta nella sua comunità. Insegnava alla scuola elementare di Sant’Angelo in Theodice, a Cassino, dove era apprezzata per la sua dedizione e professionalità. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto non solo tra i suoi familiari, ma anche tra gli studenti e colleghi che la ricordano con affetto.