Era da poco passata la mezzanotte del 26 aprile quando si è consumata una tragedia lungo la Strada Provinciale 229, nel territorio di San Tammaro, nei pressi della Reggia di Carditello.

Un giovane motociclista, Christian Cantiello, 26 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Lo schianto contro una recinzione: inutili i soccorsi

Christian era in sella a uno scooter Kawasaki J300 e viaggiava insieme alla sua fidanzata 24enne. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è finito contro la recinzione di una abitazione fatiscente lungo il percorso.

Gli automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorsi: il personale del 118 ha trasportato il giovane all’ospedale civile di Caserta, dove però, nonostante gli sforzi dei medici, è spirato poco dopo il ricovero.

La ragazza che era con lui ha riportato lesioni ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa. Le sue condizioni, pur gravi, non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Dolore e cordoglio per la scomparsa di Christian Cantiello

La notizia della prematura scomparsa di Christian ha lasciato sconvolta l’intera comunità sammaritana.

Barman di professione, figlio di un’infermiera in servizio all’ospedale Melorio, Christian era molto conosciuto e benvoluto.

Sui social, nelle ore successive al tragico annuncio, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio, espressione del profondo dolore di amici, parenti e conoscenti.