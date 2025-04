Raid notturno in pieno centro città. Una banda composta da tre malviventi ha preso di mira un market situato in via Carducci, ad Avellino, riuscendo a sradicare e rubare la cassaforte del punto vendita. Il bottino è ingente: si stima un ammontare di circa 10mila euro in contanti.

Furto fulmineo: tagliata la saracinesca con un flex

Secondo una prima ricostruzione, i ladri – tutti con il volto coperto – hanno agito in modo rapido e organizzato. Utilizzando un flex, hanno tagliato la saracinesca del market per poi introdursi all’interno. In pochi minuti hanno individuato e portato via la cassaforte contenente l’incasso.

Fuga con complice a bordo di un’auto

Dopo il colpo, i tre si sono dati alla fuga salendo a bordo di un’auto dove ad attenderli c’era un quarto complice. Il veicolo si è rapidamente allontanato dalla zona, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso della Squadra Mobile

Sul furto indaga la Squadra Mobile della Questura di Avellino, che ha immediatamente avviato le attività investigative. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del market e quelle degli impianti pubblici presenti nell’area, con l’obiettivo di ricostruire l’intera dinamica e individuare i responsabili.