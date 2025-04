Nuovo intervento della Polizia Municipale contro le occupazioni abusive di immobili pubblici. Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Edilizia e Patrimonio sono entrati in azione in via Giovanni Antonio Campano, nel quartiere Chiaiano, dove una donna aveva forzato la porta d’ingresso e preso possesso illegalmente di un appartamento di proprietà comunale, precedentemente già sgomberato da altri occupanti abusivi pochi mesi fa. L’intervento, tempestivo, ha portato allo sgombero immediato dell’immobile e al sequestro dello stesso da parte delle autorità. La donna è deferita all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva e violazione di sigilli.

Per evitare nuovi episodi simili, l’ingresso dell’abitazione è murato nuovamente in attesa della regolare assegnazione a chi ne ha effettivamente diritto secondo le graduatorie comunali. L’operazione fa parte di un più ampio piano di contrasto alle occupazioni illecite che il Comune di Napoli sta attuando per tutelare il patrimonio pubblico e garantire trasparenza nell’assegnazione degli alloggi.