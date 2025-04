Il Bonus Carta Nuovi Nati 2025 è un contributo economico pensato per sostenere le famiglie nei primi anni di vita dei bambini, garantendo un aiuto concreto per le spese legate alla prima infanzia. Questa misura prevede l’erogazione di 1000 euro attraverso una carta prepagata, destinata all’acquisto di beni essenziali per il neonato.

Ma chi può accedere al bonus? Quali sono i requisiti richiesti e le modalità di richiesta? Vediamo nel dettaglio come funziona questa iniziativa.

Chi Può Richiedere la Carta Nuovi Nati 2025?

Per poter beneficiare del bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Avere un figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025

ISEE del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro

Almeno un genitore residente in Italia

Non sono previste limitazioni relative alla condizione lavorativa: possono presentare domanda lavoratori dipendenti, autonomi e anche disoccupati.

Come Funziona la Carta e Cosa Si Può Acquistare?

La somma di 1000 euro viene accreditata su una carta prepagata nominativa emessa da Poste Italiane o da istituti aderenti all’iniziativa. Il denaro potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità per il bambino, come:

Latte in polvere e omogeneizzati

Pannolini e prodotti per l’igiene

Alimenti e articoli per la prima infanzia

Il bonus sarà valido fino ai tre anni del bambino, o per lo stesso periodo in caso di adozione o affido.

Come Fare Domanda per il Bonus?

Le richieste per la Carta Nuovi Nati 2025 saranno gestite dall’INPS. A partire da aprile 2025, verrà pubblicata una circolare con tutti i dettagli operativi sulla procedura di richiesta.

Per presentare la domanda, sarà necessario accedere al portale INPS utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure rivolgersi ai CAF convenzionati per ricevere assistenza.

Una volta accettata la richiesta, la carta prepagata verrà inviata al domicilio del richiedente o, in alternativa, sarà disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale di riferimento.