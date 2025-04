Svolta nell’inchiesta sulla morte di Carmela Quaranta, la donna di 42 anni trovata priva di vita nella propria abitazione di Mercato San Severino durante la notte di Pasqua. La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio.

Le indagini in corso

Secondo quanto riferito dalle autorità, sul corpo della donna sono stati rilevati segni evidenti sul collo, elemento che ha spinto gli inquirenti a seguire da subito la pista dell’omicidio. A dare l’allarme è stata un’amica di Carmela, insospettita dal silenzio e dall’impossibilità di contattarla.

La Procura ha già affidato l’incarico per l’autopsia al medico legale, i cui risultati sono attesi entro novanta giorni. Gli esiti degli esami saranno fondamentali per chiarire le cause della morte e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Nuovi accertamenti nell’abitazione

Nelle prossime ore, i carabinieri torneranno nell’appartamento della vittima per effettuare ulteriori rilievi e raccogliere ogni possibile elemento utile alle indagini. Il caso è seguito con particolare attenzione dalla Sezione investigativa del Comando provinciale, che non esclude nessuna pista.

L’uomo indagato

Al momento, non sono stati diffusi dettagli sull’identità dell’indagato, ma si tratterebbe di una persona vicina alla donna. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto, necessario per consentire ulteriori accertamenti in sede di indagine preliminare.