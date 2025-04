È morta presumibilmente per setticemia Carmela Uliano, la 25enne originaria di Vico Equense e residente a Castellammare di Stabia, ricoverata d’urgenza all’ospedale “Rummo” di Benevento. La giovane era arrivata nel tardo pomeriggio di martedì in condizioni gravissime, con sintomi di shock settico e assenza di pressione sanguigna.

Nonostante l’intubazione e il trasferimento immediato in Terapia Intensiva, il cuore della ragazza ha cessato di battere dopo poche ore.

Indagini in corso: la Procura sequestra le cartelle cliniche

La famiglia di Carmela, sconvolta dalla tragedia, ha presentato una denuncia. La Procura di Benevento, coordinata dal PM Chiara Maria Marcaccio, ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro delle cartelle cliniche delle tre strutture che l’hanno avuta in cura:

Clinica Montevergine di Mercogliano (Avellino), dove a marzo era sottoposta a un intervento cardiaco d’urgenza.

Clinica Maugieri di Telese Terme, dove era trasferita lunedì per la riabilitazione.

Ospedale “Rummo” di Benevento, dove è avvenuto il decesso.

Un lungo calvario iniziato nel 2012

Carmela Uliano soffriva di una patologia cardiaca fin dal 2012, quando era sottoposta a un delicato intervento alla valvola aortica. Tuttavia, a marzo 2024, una disfunzione della stessa valvola ha reso necessario un nuovo intervento chirurgico d’urgenza.

L’operazione, eseguita alla Clinica Montevergine, sembrava riuscita, e lunedì scorso la ragazza era stata trasferita alla Clinica Maugieri per iniziare la riabilitazione cardiologica. Tuttavia, meno di 24 ore dopo, ha avuto un attacco ischemico e le sue condizioni si sono aggravate rapidamente.

Trasportata d’urgenza in ambulanza al “Rummo” di Benevento, è arrivata già in shock settico e con condizioni giudicate irreversibili.

L’autopsia per accertare le cause della morte

La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Emilio D’Oro nei prossimi giorni. L’esame è stato posticipato per consentire alle strutture sanitarie coinvolte e alla famiglia di nominare eventuali periti di parte.